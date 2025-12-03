Mapfre celebra su 20 aniversario y presenta informe sobre mercado asegurador

Representantes de Mapfre organizaron un encuentro en el hotel Santo Domingo Marriott Piantini. Allí, se dio a conocer que "el sector asegurador dominicano tuvo un 2024 sólido, con un crecimiento de 13.6 % en el volumen total de primas, situándose en US$2,277.8 millones, según el informe “El mercado asegurador latinoamericano 2024”, presentado durante la celebración de las dos décadas de servicio de la empresa en República Dominicana.

El informe fue formulado por Ricardo González, director de Análisis, Estudios Sectoriales y Regulación de la aseguradora, el cual resalta que, en República Dominicana, por lo que respecta a los ramos de no vida (que suponen el 83,4% del total), estos crecieron un 13.1 %, hasta situarse en US$1,899.2 millones y las primas de segmento vida alcanzaron los US$378.6 millones.

Además, también explica sobre la cartera de inversiones, un documento que evidencia que las aseguradoras del país han reforzado sus inversiones, centradas principalmente en instrumentos financieros.

Compromiso con la sociedad dominicana

Andrés Mejía, presidente ejecutivo de Mapfre Dominicana, expresó que, ante los desafíos que marcan el futuro del sector asegurador, la empresa ha tomado decisiones estratégicas, basadas en liderar con inteligencia técnica, innovación y responsabilidad social.

“Hoy reafirmamos nuestra posición de liderazgo en el mercado asegurador nacional, al superar las primas emitidas por más de 31,000 millones de pesos y atender a más de un millón de clientes en todo el país".

Contamos con una sólida red de 20 oficinas comerciales y 10 puntos de atención en salud, que nos permiten estar cada vez más cerca de las personas y sus necesidades”, destacó Mejia.

