Dominican Motors estrena su showroom

Ejecutivos de Dominican Motors presentó su primer showroom oficial de la marca Soueast en República Dominicana, ampliando su presencia física en el país y a la vez ofreciendo vivir la experiencia de la marca de manera integral.

En la nueva locación ubicada en el ensanche Piantini, los clientes podrán disfrutar de una experiencia inmersiva y probar los vehículos en un entorno moderno y cómodo.

Así lo informó Sebastián Proux, director general de la empresa, quien explicó que sus visitantes tendrán acceso directo a test drives, asesoría personalizada, atención comercial más cercana, con seguimiento de leads y opciones de financiamiento.

“La Casa Soueast funciona como el centro de experiencia, ventas y servicio de la marca en Santo Domingo, diseñado para que los consumidores puedan conocer, probar y adquirir los modelos Soueast con acompañamiento personalizado. También es una plataforma de activación y relaciones públicas, sede de lanzamientos, eventos y test drives”, resaltó Proux.

Any Sierra y Heìctor Letellier.Cortesia de los anfitriones.

Samy Nivet y Naomi Maldonado.Cortesia de los anfitriones.