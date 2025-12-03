Dominican Motors estrena su showroom

Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

  • El nuevo espacio está pensado para la nueva generación urbana, jóvenes profesionales, familias y emprendedores que valoran la funcionalidad, el diseño y la tecnología accesible.
Sebastiaìn Proux, Dong Zhou, Ashley Portes y Wu Fan.

Ejecutivos de Dominican Motors presentó su primer showroom oficial de la marca Soueast en República Dominicana, ampliando su presencia física en el país y a la vez ofreciendo vivir la experiencia de la marca de manera integral.

En la nueva locación ubicada en el ensanche  Piantini, los clientes podrán disfrutar de una experiencia inmersiva y probar los vehículos en un entorno moderno y cómodo.

Así lo informó Sebastián Proux, director general de la empresa, quien explicó que sus visitantes tendrán acceso directo a test drives, asesoría personalizada, atención comercial más cercana, con seguimiento de leads y opciones de financiamiento.

 “La Casa Soueast funciona como el centro de experiencia, ventas y servicio de la marca en Santo Domingo, diseñado para que los consumidores puedan conocer, probar y adquirir los modelos Soueast con acompañamiento personalizado. También es una plataforma de activación y relaciones públicas, sede de lanzamientos, eventos y test drives”, resaltó Proux.

Any Sierra y Heìctor Letellier.

Samy Nivet y Naomi Maldonado.

Juliaìn Alcaìntara, Ronny Tejeda, Hanoc Reyes y Hazael Reyes.

