Delegación del Tate Modern de Londres conoce la obra de Iván Tovar

El empresario, mecenas de arte dominicano y miembro de la Fundación Iván Tovar, Héctor José Rizek, junto a su esposa, Bethania Guerrero de Rizek, fueron los anfitriones de la recepción por medio de la cual la Fundación Iván Tovar, en coordinación con el Centro León, recibieron al Comité de Adquisiciones Latinoamericano (LAAC) y Norteamericano del Tate Modern de Londres en su visita a República Dominicana, enfocada en la producción de arte caribeño contemporáneo y la exploración de colecciones y estudios de artistas.

Por la Fundación Iván Tovar, además del señor Rizek, participaron su presidenta Daniela Tovar Castillo, María Castillo, vicepresidenta y Yuri Ruiz Villalona, tesorero. Mientras que por el Centro León estuvieron la doctora María Amalia León, presidente de la institución, María Elena Aguayo, directora ejecutiva y Sarah Hermann, curadora en jefe.

Dentro de la delegación del Tate destacó la presencia de Gregor Muir (Director of Collection of Tate Modern Art); Tobias Ostrander (Estrellita B. Brodsky Curator-at-Large, Latin American Art); Christine Y. Kim (Britton Family Curator-at-Large, North American Art); Fiontán Moran (Curator, International Art); Catherine Carver Dunn (Executive Director, Tate Americas Foundation) y Kristel Kempin (Director of Development, Tate Americas Foundation).

La velada, magníficamente dispuesta y ambientada por el equipo De Flora, tuvo como propósito introducir la obra del maestro Iván Tovar, máximo exponente del surrealismo en la República Dominicana, a través de una cuidada selección de obras curada por el especialista chileno-americano Christian Viveros-Fauné, con la colaboración de Olga Alba (gestora cultural), el arquitecto Raúl Morilla (diseño museográfico) y el galerista puertorriqueño Walter Otero.

Walter Otero, Olga Alba, Christian Viveros-Fauné, Bethania Guerrero de Rizek, Héctor José Rizek, Daniela Tovar, María Castillo, Lilian Carrasco y Yuri Ruiz VillalonaCortesía de los organizadores

La cronología biográfica de Tovar estuvo a cargo de Lilian Carrasco, historiadora del arte e investigadora de la Fundación Iván Tovar, y el diseño de las apoyaturas museográficas recayó en Olga Valdez. El equipo de la Fundación cuenta con Simona Cappelli, encargada del registro y la catalogación de las piezas, y de Mariella Acebal Rizek, gestora de proyectos internacionales.

La visita del Tate Modern constituyó un punto de avance para la proyección internacional del arte dominicano y, también, para la obra de Iván Tovar, pues se reafirma el compromiso de preservar el legado del artista. Este encuentro estrecha vínculos con una de las instituciones culturales más influyentes del mundo, fortaleciendo el posicionamiento del arte en los circuitos internacionales, abriendo nuevas posibilidades de colaboración, estudio y exhibición para las futuras generaciones.