Clínica Corominas celebra 72 años de servicio

Con una misa de Acción de Gracias, oficiada por el Padre Carlos Santana, la gerencia de la Clínica Corominas celebró su aniversario número 72 de servicios en el sector salud.

Como parte de las actividades conmemorativas, la clínica organizó un encuentro en el Centro Español, dirigido a colaboradores e invitados especiales.

Durante el encuentro se reconoció la trayectoria de 25 años de servicio de varios empleados, quienes fueron homenajeados por su dedicación y entrega en el centro de salud.

La actividad fue amenizada por el grupo Prisión Acústica el Prodigio y La Súper Banda, agrupaciones que hicieron vibrar a los asistentes con sus diferentes ritmos.

A lo largo de sus 72 años de trayectoria, la clínica se ha distinguido por brindar un trato cercano y humanizado a sus pacientes. La constante inversión en innovación tecnológica y la profesionalidad de su equipo lo posicionan como una institución moderna y actualizada.

Marlen Guzmán, Jenny Luna y Elizabeth GutiérrezCORTESíA DE LOS ORGANIZADORES

Mery Díaz, Rosarito Corominas, Pedro Suárez Baba, Mónica Calderón, Altagracia Jiménez, Josefina Reyes y Valeria CamposCORTESíA DE LOS ORGANIZADORES

Vithaly Castillo, Marlyn Abreu, Aris Gutiérrez, Lariza Pérez, Yefrica Peralta, Madelyn Abreu, Vanessa Suriel y Grismilda MorontaCORTESíA DE LOS ORGANIZADORES