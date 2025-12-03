BMI Seguros y Moffitt Cancer Center en favor de la salud femenina

BMI Seguros República Dominicana realizó un conversatorio educativo titulado “genética y prevención del cáncer en la mujer”, con la participación de especialistas del Moffitt Cancer Center, quienes enfatizaron en la importancia de la detección temprana y el valor de la medicina personalizada como herramienta clave en la lucha contra la enfermedad.

Al encuentro asistieron Massiel Popa, embajadora del Moffitt Cancer Center en República Dominicana, y Martha Sanz, Manager de Servicios Internacionales para Pacientes del Moffitt Cancer Center, quienes destacaron la relevancia de fortalecer alianzas estratégicas que permitan acercar a la región a los más altos estándares internacionales de prevención y tratamiento oncológico.

Durante la sesión, Stefania Alastre, asesora y consejera genética, junto al doctor Roberto Díaz, Senior Medical Director of Network Sites para el Departamento de Radiación Oncológica del Moffitt Cancer Center, durante la actividad compartieron información esencial sobre el papel de las pruebas genéticas en la identificación de riesgos hereditarios, así como su aplicación en la prevención y manejo oportuno del cáncer, con especial enfoque en el cáncer de mama.