Arnemann Personal Beauty celebra s Black Friday con el mágico “Christmas Beauty Fest”

Como cada año, Arnemann Personal Beauty celebró Black Friday en grande. En esta ocasión, el encuentro tomó vida con una encantadora temática navideña, dando origen al “Christmas Beauty Fest”, una experiencia diseñada para consentir, sorprender y conectar aún más con sus clientes.

Durante los días de celebración, los asistentes disfrutaron de atractivas ofertas en todas las áreas de belleza, incluyendo maquillaje, peluquería, servicios técnicos, manicura, estética y más. Además, se ofrecieron promociones personalizadas según las necesidades de cada cliente, reafirmando el compromiso de Arnemann Personal Beauty con un servicio cercano, exclusivo y a la medida.

El ambiente festivo se elevó con dinámicas de juegos, premios instantáneos, música en vivo, y una propuesta de bocadillos cortesía de Arnemann Kitchen, que complementó la experiencia con un toque gourmet. Los invitados también participaron en un especial brindis navideño, símbolo del agradecimiento y la celebración de un año de crecimiento junto a la comunidad que ha confiado en la marca.

“Cada Black Friday es una oportunidad para regalar momentos memorables y fortalecer la relación con nuestros clientes. Este año quisimos llevar la experiencia a otro nivel con una propuesta más cálida, alegre y envolvente,” expresó la dirección de Arnemann Personal Beauty.

Con el Christmas Beauty Fest, Arnemann reafirma su visión de ofrecer no solo servicios de belleza, sino experiencias únicas que conecten con la esencia, el bienestar y el espíritu festivo de cada persona.

Nelsi Madrid, Evelyn Beato, Waleska Almonte, Berta Rodríguez y Altagracia VanderhorstCortesía de los organizadores