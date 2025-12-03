Ágora ilumina la Navidad con Árbol que Canta

Ágora Santo Domingo dio inicio a la temporada navideña con la décima tercera edición de su emblemática iniciativa 'Regala Sonrisas', un programa solidario que este año beneficiará a más de 600 niños, adolescentes y adultos mayores de tres fundaciones del país.

Hasta el 5 de enero de 2026, el centro comercial invita al público a vivir la magia de la Navidad a través de actividades especiales y mecanismos de recaudación destinados a apoyar causas sociales.

Con la temática “Bosque Mágico”, los visitantes podrán colaborar mediante fotos impresas con Santa Claus en la Estación Santa, la compra de monedas tornasol en la Estación Hada y donaciones en los buzones oficiales de Regala Sonrisas, ubicados en el primer nivel del centro comercial.

El recorrido también ofrece diversas experiencias familiares, como estaciones fotográficas y personajes navideños disponibles todos los días. Además, regresa el icónico Árbol que Canta, protagonista de la temporada, integrado por 60 voces y con más de 896 presentaciones realizadas desde el año 2024. Su espectáculo estará disponible del 13 de noviembre al 4 de enero de 2026, con funciones diarias en horarios nocturnos.

Rocío Sánchez, directora de Mercadeo de Ágora, destacó que la iniciativa celebra el nacimiento de Jesús promoviendo valores como la solidaridad y el amor al prójimo.

“Reafirmamos nuestro compromiso con las causas sociales, la inclusión y el bienestar de todos los dominicanos, creando espacios cargados de experiencias y emociones para toda la familia”, expresó.

Antonella Pacheco y Loremy UrbanetaCORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Jaqueline Mejía, Jary Castillo y Bryden Rodríguez.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Mariel Solís y Carlo Andrés EspinalCORTESIA DE LOS ORGANIZADORES