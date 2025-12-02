Coca-Cola celebra 80 años en el país

El Sistema Coca-Cola en República Dominicana realizó la conmemoración del 80 aniversario de la marca en el país con un encuentro que reunió a clietes y relacionados a la empresa.

Paz Cereijo, gerente general de la compañía Coca- Cola para República Dominicana, afirmó que este aniversario marca un punto de evolución para la empresa: “Ocho décadas en el país reflejan un compromiso continuo con la gente y con el desarrollo sostenible. Seguiremos impulsando soluciones que generen impacto real y duradero”.

Durante la actividad, la empresa recapituló sus principales logros en el país. Desde la llegada de la marca en 1945 y el surgimiento de Country Club como referente local hasta la expansión del portafolio en los años 90 y la entrada de Bepensa como embotellador en 2006.

Asimismo, se destacaron los avances en programas ambientales, gestión del agua y acción comunitaria, como también la publicación de la Huella Socioeconómica del Sistema Coca-Cola, que documenta el impacto en generación de empleos, inversión y encadenamientos productivos.