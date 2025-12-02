OBB celebra encuentro para fortalecer vínculo

Ejecutivo de OBB, firma distribuidora de vehículos de lujo en República Dominicana, organizaron un encuentro en su showroom de Piantini, espacio donde los invitados disfrutaron de una experiencia sensorial centrada en el mundo del tequila, acompañada de cócteles emblemáticos y una selección exclusiva diseñada para auténticos conocedores.

Durante la velada, los asistentes también recibieron información sobre oportunidades de financiamiento disponibles en las sucursales de la marca.

La experiencia fue dirigida por Spirit Sessions, permitiendo a los invitados transportarse a un recorrido sensorial por la cultura del tequila.

Uno de los componentes destacados del evento fue la presentación de una tasa de 9.95% fija a 3 años en el Banco BHD, gestionada mediante Fleximóvil, disponible para sus clientes hasta el 31 de diciembre del presente año, que permite acceder a condiciones especiales para la compra de vehículos Mercedes-Benz y otras unidades del portafolio de OBB.

“En OBB creemos en crear experiencias que vayan más allá de la adquisición de un vehículo. Este encuentro fusiona exclusividad, cultura y oportunidades financieras únicas del Banco BHD a través de Fleximóvil, para agradecer la confianza de nuestros clientes y fortalecer nuestra relación con ellos”, expresó Osiris Berroa, presidente de OBB.

La actividad reforzó el compromiso de la empresa de ofrecer propuestas diferenciadoras dentro del sector automotriz, apostando por un ambiente exclusivo y por generar nuevas oportunidades para quienes valoran la excelencia al conducir.