Miel mi Campito recibe premio en China

Miel mi Campito, empresa dedicada a la producción de miel de abeja, recibió un reconocimiento en Shanghái, República Popular China, por ser la compañía que más exporta el alimento en el extranjero.

Francia Santana, recibió el galardón de manos del embajador dominicano en la República Popular China, José Julio Gómez Beato, también estuvo presente el cónsul general, Carlos Mendieta, quienes resaltaron el valor pionero de la marca y su aporte a la proyección internacional del país.

Santana, dijo sentirse más que halagada, feliz por llegar a lugares donde nunca soñó con su producto, el cual se ha convertido en un sello de referencia, porque donde se habla de miel se habla de ¨Miel mi Campito¨.