Udima gradúa a 100 profesionales en maestría

CEF Santo Domingo y la Universidad a Distancia de Madrid, Udima, instituciones pertenecientes al grupo educativo, celebraron la graduación de 100 nuevos profesionales dominicanos que culminaron con éxito programas de formación superior en áreas estratégicas para la economía y la administración pública moderna.

La graduación, fue celebrada en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña.

Durante la ceremonia, Arturo de las Heras, presidente del Grupo Educativo CEF y Udima, destacó el papel crucial que desempeñan las nuevas competencias del profesional de los negocios en la era de la inteligencia artificial.

El ejecutivo señaló que la competitividad actual depende de la capacidad de integrar habilidades técnicas, pensamiento estratégico y competencias humanas que permitan trabajar mano a mano con los sistemas inteligentes.

“En la era de la inteligencia artificial, los profesionales de negocios necesitan un conjunto de competencias que combinan habilidades técnicas y humanas para colaborar eficazmente con las máquinas y tomar decisiones estratégicas”, afirmó el presidente.