Rafael Rivero presenta colección navideña

El diseñador Rafael Rivero presentó su nueva colección de fiesta “Holidays”, una tradición anual en la que el creador propone sus opciones de gala para la temporada festiva.

La colección, caracterizada por colores vibrantes, brillos y destellos, que celebran la alegría de las fiestas a través de piezas confeccionadas en gazar, lamé, tafetán y lentejuelas, tejidos que dan vida a una propuesta llena de energía, sofisticación y encanto.

El diseñador también expresó que el año entrante presentará dos colecciones en París: una línea infantil y su colección de alta moda, marcando un nuevo paso en la expansión internacional de su firma.

Rafelina Martínez y Deborah de Contreras.Cortesia de los anfitriones.

Josefina Castañeda, Desiree Hieronimus y Andrea Fuentes.Cortesia de los anfitriones.