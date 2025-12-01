Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Sociales

Moda

Rafael Rivero presenta colección navideña

Temporada

  • Durante la actividad, el diseñador compartió noticias sobre su esperado Café Rivero, un espacio que promete fusionar el arte, moda y la gastronomía.
Josè Vásquez, Rafael Rivero, Carmen Molina y Francisco Sanchís.

Josè Vásquez, Rafael Rivero, Carmen Molina y Francisco Sanchís.Cortesia de los anfitriones.

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSantiago de los Caballeros,RD.

El diseñador Rafael Rivero presentó su nueva colección de fiesta “Holidays”, una tradición anual en la que el creador propone sus opciones de gala  para la temporada festiva.

La colección, caracterizada por colores vibrantes, brillos y destellos, que celebran la alegría de las fiestas a través de piezas confeccionadas en gazar, lamé, tafetán y lentejuelas, tejidos que dan vida a una propuesta llena de energía, sofisticación y encanto.

El diseñador también expresó que el año entrante presentará dos colecciones en París: una línea infantil y su colección de alta moda, marcando un nuevo paso en la expansión internacional de su firma.

Rafelina Martínez y Deborah de Contreras.

Rafelina Martínez y Deborah de Contreras.Cortesia de los anfitriones.

Josefina Castañeda, Desiree Hieronimus y Andrea Fuentes.

Josefina Castañeda, Desiree Hieronimus y Andrea Fuentes.Cortesia de los anfitriones.

Laurel Vanderhorst y Sandra de Collante.

Laurel Vanderhorst y Sandra de Collante.Cortesia de los anfitriones.

Tags relacionados