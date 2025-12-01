Porsche Center presente en el Torneo Mitre 18

Porsche Center Santo Domingo se sumó una vez más como patrocinador oficial del torneo de golf Mitre 18.

Gracias a la marca alemana, se vivió un fin de semana de doble emoción deportiva con un programa de pruebas de manejo que permitió a los asistentes experimentar la elegancia, tecnología y emoción que solo Porsche puede brindar.

Los más de 400 participantes del torneo de golf y sus invitados conocieron las virtudes del fabricante de vehículos deportivos Alemana, conduciendo modelos como el Panamera, Taycan, Macan Ice, Macan Bev, 718 y la Cayenne.

Esta experiencia demostró el compromiso de la marca por ofrecer momentos inolvidables, combinando la tradición del golf con la emoción de conducir vehículos de alto rendimiento.

Filippo Mármol, Keily María Rodríguez y Aura GonzálezCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Carlos de León y Natash EghaCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Daniel Bobadilla y José Fuentes.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES