Golf y velocidad

Porsche Center presente en el Torneo Mitre 18

Experiencia

Alana Céspedes, Madelyn Lorenzo y Valentina Sabbagh

Alana Céspedes, Madelyn Lorenzo y Valentina Sabbagh

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSANTO DOMINGO

Porsche Center Santo Domingo se sumó una vez más como patrocinador oficial del torneo de golf Mitre 18.

Gracias a la marca alemana, se vivió un fin de semana de doble emoción deportiva con un programa de pruebas de manejo que permitió a los asistentes experimentar la elegancia, tecnología y emoción que solo Porsche puede brindar.

Los más de 400 participantes del torneo de golf y sus invitados conocieron las virtudes del fabricante de vehículos deportivos Alemana, conduciendo modelos como el Panamera, Taycan, Macan Ice, Macan Bev, 718 y la Cayenne.

Esta experiencia demostró el compromiso de la marca por ofrecer momentos inolvidables, combinando la tradición del golf con la emoción de conducir vehículos de alto rendimiento.

Filippo Mármol, Keily María Rodríguez y Aura González

Filippo Mármol, Keily María Rodríguez y Aura González

Carlos de León y Natash Egha

Carlos de León y Natash Egha

Daniel Bobadilla y José Fuentes.

Daniel Bobadilla y José Fuentes.

Los golfistas disfrutaron del Test Drive Porsche.

Los golfistas disfrutaron del Test Drive Porsche.

