Golf y velocidad
Porsche Center presente en el Torneo Mitre 18
Experiencia
Porsche Center Santo Domingo se sumó una vez más como patrocinador oficial del torneo de golf Mitre 18.
Gracias a la marca alemana, se vivió un fin de semana de doble emoción deportiva con un programa de pruebas de manejo que permitió a los asistentes experimentar la elegancia, tecnología y emoción que solo Porsche puede brindar.
Los más de 400 participantes del torneo de golf y sus invitados conocieron las virtudes del fabricante de vehículos deportivos Alemana, conduciendo modelos como el Panamera, Taycan, Macan Ice, Macan Bev, 718 y la Cayenne.
Esta experiencia demostró el compromiso de la marca por ofrecer momentos inolvidables, combinando la tradición del golf con la emoción de conducir vehículos de alto rendimiento.