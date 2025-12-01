Grupo Ramos reconoce a proveedores

Grupo Ramos celebró la tercera entrega de su premiación, una iniciativa a través de la cual reconoce a a la excelencia de sus proveedores, la innovación y la colaboración estratégica de sus principales aliados comerciales.

Durante la actividad, el presidente del Grupo, Ivan Mejía Alberty, destacó la importancia de estas alianzas para alcanzar la visión 2030 de la compañía, que implica duplicar el número de tiendas a nivel nacional y fortalecer su impacto social, así también ambiental.

“Cuando elegimos trabajar con proveedores, no solo miramos el precio y la calidad; también valoramos aquellos que, como nosotros, se preocupan por su gente, por el medio ambiente y por operar con honestidad”, afirmó Alberty durante su intervención.