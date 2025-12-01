XIII Edición
La Expo Feria Inmobiliaria Construmedia 2025
Actualidad
- Sadery Abreu, CEO de Construmedia expresó el privilegio de celebrar este encuentro anual, que se ha consolidado como una gran exposición del sector construcción.
La décimo tercera edición de Expo Feria Inmobiliaria Construmedia 2025 fue realizada con éxito, convirtiéndose en uno de los eventos más importantes del país para la promoción de proyectos, productos y servicios relacionados al desarrollo inmobiliario y edificaciones.
La ceremonia contó con la participación de Tomasina Pascual, viceministra de Edificaciones del Ministerio de Obras Públicas; Gianna Franjul, viceministra de Industrias del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes; y Annerys Meléndez, presidenta de Acoprovi.
Sadery Abreu, CEO de Construmedia, expresó que a pesar de que el 2025 ha representado un año retador para la economía dominicana, es digno de admirar el empuje y la resiliencia que caracteriza el gremio.
“Este sector, compuesto por gente de trabajo, continúa avanzando con compromiso y entusiasmo, aun frente a las adversidades”, destacó Abreu.