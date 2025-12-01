Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Sociales

Vehículos

Los detalles de Navidad Montao’ con Asocivu

Feria

  • La feria se realizará en las inmediaciones de la Ciudad Ganadera de Santo Domingo, desde el jueves 11 hasta el lunes 15 de diciembre de 2025.
Darío Muñoz, Gustavo Domingo, Luis José Santana, Aramis Mella, Marlenny Contreras y Ramón Guzmán.

Darío Muñoz, Gustavo Domingo, Luis José Santana, Aramis Mella, Marlenny Contreras y Ramón Guzmán.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Avatar del Listín Diario
listin diarioSanto Domingo

La Asociación de Importadores de Vehículos Usados (Asocivu) anunció la celebración de su tradicional autoferia de vehículos, “Navidad Montao’ con Asocivu 2025”.

El evento, que alcanza su cuadragésima quinta edición, se consolida como la feria líder del sector, ofreciendo el mayor inventario de vehículos usados del mercado.

El presidente de Asocivu, Aramis Mella, destacó que la feria pondrá a disposición del público más de 3,000 unidades de vehículos usados de diferentes años, precios, marcas y modelos, garantizando una opción para cada necesidad y presupuesto familiar.

José Alonso y Franklin Galvan.

José Alonso y Franklin Galvan.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Carol Gallego y José Adolfo Jiménez.

Carol Gallego y José Adolfo Jiménez..CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Fernando Núñez y Amelia Paniagua.

Fernando Núñez y Amelia Paniagua.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Valery Peña y Lisandy Mateo.

Valery Peña y Lisandy Mateo.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Luis Flores y Ruddy Rivera

Luis Flores y Ruddy RiveraCORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Jhonny Velázquez, Vladimir Soto y Tarkin Abreu.

Jhonny Velázquez, Vladimir Soto y Tarkin Abreu.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Tags relacionados