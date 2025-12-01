Vehículos
Los detalles de Navidad Montao’ con Asocivu
Feria
- La feria se realizará en las inmediaciones de la Ciudad Ganadera de Santo Domingo, desde el jueves 11 hasta el lunes 15 de diciembre de 2025.
La Asociación de Importadores de Vehículos Usados (Asocivu) anunció la celebración de su tradicional autoferia de vehículos, “Navidad Montao’ con Asocivu 2025”.
El evento, que alcanza su cuadragésima quinta edición, se consolida como la feria líder del sector, ofreciendo el mayor inventario de vehículos usados del mercado.
El presidente de Asocivu, Aramis Mella, destacó que la feria pondrá a disposición del público más de 3,000 unidades de vehículos usados de diferentes años, precios, marcas y modelos, garantizando una opción para cada necesidad y presupuesto familiar.