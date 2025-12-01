Conversatorio para novios ya tiene fecha

Ejecutivos de la empresa Events Planner ofrecieron los detalles de la nueva versión de “Conversatorio para novios”, un encuentro que busca promover prácticas conscientes y sostenibles en la organización de bodas y eventos en el país.

La actividad que se llevará a cabo del sábado 14 al domingo 15 de febrero de 2026 en el Hotel Embassy Suites by Hilton Santo Domingo, está enfocado en inspirar a las parejas a organizar celebraciones que reflejan su historia de amor, pero que a la vez contribuyan al cuidado del medio ambiente.

Durante las dos jornadas, se abordarán temas como la selección de suplidores locales, el uso de materiales biodegradables, locaciones con prácticas verdes, movilidad sostenible, vajillas compostables, flores preservadas y la sustitución de impresos por recursos digitales, explicó Yaniris Pérez, CEO de Events Planner, quien estuvo acompañada del director de operaciones de la empresa, Enny Guerrero.

Según sus palabras el programa también incluye destacar la importancia de menús locales y de temporada y la donación de excedentes a organizaciones comunitarias.

El conversatorio incluirá, además, un panel de finanzas en pareja, un taller de relaciones afectivas y dinámicas de coctelería, combinando aprendizaje y experiencias prácticas para los novios.

Con esta iniciativa, Events Planner impulsa bodas planificadas desde la intención y la autenticidad, donde cada decisión tiene un propósito definido.

El enfoque fomenta el cuidado del presupuesto, la valoración del trabajo de los suplidores, el respeto al entorno natural y la integración de elementos culturales locales.

“Buscamos enseñar que el amor también se celebra de manera consciente, motivando a las parejas a integrar esta visión en su historia de vida y organizar bodas que cuiden el entorno, generando un impacto positivo social y económico”, expresó

