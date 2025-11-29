Seguros Reservas entrega donativo al centro medico UCE

Seguros Reservas comprometidos con la protección del patrimonio cultural nacional, realizaron un donativo por más de RD$1.3 millones de pesos, destinado a la evaluación y reforzamiento estructural del antiguo edificio de la Universidad Central del Este (UCE), inmueble proyectado para convertirse en la sede del futuro Museo de Historia y Tradiciones de San Pedro de Macorís.

La entrega fue encabezada por el vicepresidente ejecutivo de de la entidad aseguradora, Nelson Arroyo, quien explicon que con la iniciativa busca garantizar la seguridad, preservación y puesta en valor de esta edificación, cuya historia forma parte esencial de la identidad petromacorisana.

“Para Seguros Reservas es un honor acompañar esta iniciativa que preserva la memoria, la identidad y el valor cultural de una provincia tan emblemática como San Pedro de Macorís. Estamos convencidos de que fortalecer la cultura también es construir futuro”, expresó Arroyo durante el acto.