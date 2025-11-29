Nestlé con nueva propuesta para la nutrición infantil

Nestlé Dominicana presentó al mercado Nan Supremepro Sinergity, una innovación científica que marca un inicio en la nutrición infantil: un producto con un complejo exclusivo de seis Oligosacáridos de Leche Materna (HMOs), combinados de manera sinérgica con dos probióticos clínicamente evaluados.

Para dar a conocer el nuevo integrante de la familia, ejecutivos de la empresa organizron dos encuentros en Santo Domingo y Santiago, donde hablaron del beneficio que trae consigo para sus consumidores.

El invitado internacional fue Guillermo Álvarez Calatayud, pediatra gastroenterólogo y experto en microbiota, ex presidente de la Sociedad Española de Microbiota, Probióticos y Prebióticos, quien dictó la conferencia “Nutrición sinérgica en el lactante: Importancia del uso de HMOs y probióticos en edades tempranas”.

Durante el encuentro, Eduardo García Pallares, presidente de Nestlé para la Región Caribe Latino, resaltó la relevancia de esta innovación:

“Acompañar los primeros 1,000 días del niño es nuestra prioridad. En ese período se forman las bases de la salud, del aprendizaje y del bienestar futuro. Queremos estar presentes en cada paso del desarrollo infantil, junto a los profesionales de la salud y las familias”.