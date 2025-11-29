Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Sociales

Innovación

Nestlé con nueva propuesta para la nutrición infantil

Bienestar

  • El producto combina nutriente esencial de manera sinérgica para favorecer  y fortalecer el sistema inmune.
Hegla De Los Santos, Guillermo Álvarez, Mabel Jimenez, Renato Fukuhara y Pamela Flores.

Hegla De Los Santos, Guillermo Álvarez, Mabel Jimenez, Renato Fukuhara y Pamela Flores.Cortesia de los anfitriones.

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSanto Domingo,RD.

Nestlé Dominicana presentó al mercado Nan Supremepro Sinergity, una innovación científica que marca un inicio en la nutrición infantil: un producto con un complejo exclusivo de seis Oligosacáridos de Leche Materna (HMOs), combinados de manera sinérgica con dos probióticos clínicamente evaluados.

Para dar a conocer el nuevo integrante de la familia, ejecutivos de la empresa organizron dos encuentros en Santo Domingo y Santiago, donde hablaron del beneficio que trae consigo para sus consumidores.

El invitado internacional fue Guillermo Álvarez Calatayud, pediatra gastroenterólogo y experto en microbiota, ex presidente de la Sociedad Española de Microbiota, Probióticos y Prebióticos, quien dictó la conferencia “Nutrición sinérgica en el lactante: Importancia del uso de HMOs y probióticos en edades tempranas”.

Durante el encuentro, Eduardo García Pallares, presidente de Nestlé para la Región Caribe Latino, resaltó la relevancia de esta innovación:

“Acompañar los primeros 1,000 días del niño es nuestra prioridad. En ese período se forman las bases de la salud, del aprendizaje y del bienestar futuro. Queremos estar presentes en cada paso del desarrollo infantil, junto a los profesionales de la salud y las familias”.

Renato Fukuhara, Eduardo García Pallares, Patricia Mejía y Guillermo Álvare.

Renato Fukuhara, Eduardo García Pallares, Patricia Mejía y Guillermo Álvare.Cortesia de los anfitriones.

Tags relacionados