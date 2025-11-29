El Catador con nueva sucursal en Santiago

El Catador inauguró en Santiago su primera tienda bajo un concepto renovado, sofisticado y creado para quienes convierten cada copa en una experiencia única.

La nueva sucursal nace como un punto de encuentro para descubrir, aprender y dejarse seducir por la cultura del vino en su expresión más exquisita.

La empresa de vinos, presentó una agenda la semana inaugural, que incluyó: viaje por el mundo del vino. Degustaciones guiadas, brindis especiales y demostraciones de maridaje formarán parte del programa.

“Santiago siempre ha sido un destino esencial para nosotros. Una ciudad de espíritu dinámico y gusto refinado que hoy recibe un espacio concebido para celebrar su creciente pasión por el vino.

Con esta nueva tienda, aspiramos a crear un lugar de encuentro, descubrimiento y aprendizaje. Nuestro propósito es acercar a Santiago lo mejor del mundo del vino, con la asesoría experta y la excelencia que han distinguido a El Catador por más de cinco décadas.”, expresó Giuseppe Bonarelli de El Catador.