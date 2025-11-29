Bahia Principe Hotels & Resorts renueva sus instalaciones

Bahia Principe Hotels & Resorts, celebro los 30 años, con la innovación en su catálogo de servicios dirigidos a sus clientes, la compañía hotelera ha incursionado en mejorar la oferta de un turismo responsable en el país.

La presentación de la reforma en el hotel contó con la presencia de Encarna Piñero, CEO Global de Grupo Piñero y presidenta de Bahia Príncipe Hotel & Resorts, quien reiteró el compromiso de la empresa hacia el país: "La renovación del hotel Grand Punta Cana marca un nuevo y emocionante capítulo en nuestra historia en la República Dominicana.

Durante todos estos años de trabajo, hemos podido crecer de la mano con el país y su gente, y esta inversión reafirma nuestro compromiso inquebrantable de seguir generando oportunidades y contribuyendo al desarrollo sostenible del destino”, enfatizó.

El proyecto de remodelación representa un esfuerzo en la mejora de la experiencia del turista y huésped, alineándose con los estándares de calidad y diseño contemporáneo.

En los cambios que se realizaron a la infraestructura paralelamente, se ejecutó una renovación integral y sustancial de las áreas comunes, mejorando la experiencia del huésped.