Tony Raful recibe visita de Juan Rojas en España

En un ambiente de calidez, reflexión y reconocimiento, el embajador de la República Dominicana en España, Tony Raful, recibió en la sede diplomática al psicólogo, abogado y escritor dominicano Juan Rojas, autor del libro “Cuando la Vida nos Sacude”, quien le hizo entregó de la obra.

El encuentro representó un emotivo reencuentro entre compatriotas comprometidos con la cultura, la salud mental y la identidad dominicana en el exterior.

Rojas compartió con el embajador los detalles de su obra literaria, escrita con la intención de unir a España y la República Dominicana a través de las emociones y la salud psicológica.

“Este libro nace del deseo de transformar el dolor en aprendizaje, y de recordarnos que siempre existe la posibilidad de volver a empezar”, expresó Juan Rojas, al tiempo que agradeció el apoyo del embajador desde sus primeros años en el ámbito de la moda, la cultura y la comunicación.

El embajador Tony Raful elogió la iniciativa de Rojas, resaltando la importancia de promover desde la literatura el bienestar emocional, la empatía y el sentido humano que caracteriza a los dominicanos. “Juan Rojas es un ejemplo de cómo el talento y la sensibilidad pueden convertirse en puentes entre naciones”, afirmó el diplomático.