Flux Tech renueva su imagen corporativa

Con el lema Innovación que transforma nuestra visión de la tecnología, ejecutivos de la empresa Flux Tech presentaron la renovación de su marca y anunciaron oficialmente la apertura de sus operaciones en República Dominicana.

Durante la actividad realizada en el Hotel Hyatt Centric, se explicó que esta estrategia no solo amplía el alcance de la compañía, sino que también consolida su posición como líder en servicios en la nube en la región.

Luis González, uno de los fundadores de Flux Tech, explicó que “Flux” proviene del término latino “fluxus”, que significa flujo.

"Esta idea nace del movimiento constante, adaptación y cambio continuo. Flux Tech es una empresa ágil y en constante evolución, capaz de adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado y de sus clientes", afirmó Luis González, ejecutivo de la compañía.

