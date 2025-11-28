Felipe Nasr: un piloto que redefine el automovilismo moderno

Felipe Nasr, el piloto oficial de Porsche Penske Motorsport, visitó México para celebrar la inauguración del primer Porsche Driving Center de América Latina. No necesitó subirse a un auto para convertirse en el centro de atención. Bastó su presencia serena, su cálida sencillez.

El campeón brasileño recordó que el automovilismo también se construye con gestos humanos: una conversación atenta, una sonrisa auténtica, una historia bien contada.

Su participación en el corte de cinta, acompañando a directivos, invitados especiales y entusiastas de toda la región, marcó un momento simbólico para Porsche. La imagen de un piloto que representa no solo velocidad, sino criterio, coherencia y valores compartidos con la marca.

Nacido en Brasilia en 1992, Nasr comenzó su historia en el karting, donde descubrió no solo una habilidad innata para la velocidad, sino la disciplina que más tarde definiría su carrera. Después llegaron los títulos en Fórmula BMW, los triunfos en Fórmula 3 británica, su paso por la Fórmula 1 con Sauber y su consolidación como uno de los nombres más destacados en el automovilismo de resistencia.

Pero más allá de los logros —las victorias consecutivas en Daytona, los éxitos en Sebring, la histórica primera victoria del Porsche 963 en IMSA— hay un rasgo que se destaca: una mezcla equilibrada de humildad, profesionalismo y ambición.

Durante su visita a México, Nasr compartió una reflexión que resonó entre los invitados: “Mi carrera con Porsche ha sido increíble. Desde el momento en que me uní como piloto oficial en 2022, sentí que estaba entrando a algo verdaderamente especial. La marca tiene una herencia de carreras profunda y una búsqueda incansable de la excelencia que encaja perfectamente con la forma en que vivo mi pasión en la pista”.

Su mensaje, lejos del lenguaje técnico, se sintió humano y cercano. Habló de los valores que lo mueven: dedicación, honestidad y trabajo en equipo.

Dentro y fuera de la pista

Para Porsche, Nasr representa algo más que un embajador deportivo. Él encarna la autenticidad, la precisión y el espíritu de superación que la marca quiere llevar más allá de los circuitos.

“Ver nacer este Driving Center me emociona porque sé que será un lugar donde la gente podrá conectar con el ADN Porsche de una forma auténtica”, refirió el piloto durante el encuentro con la prensa.

La experiencia

Porsche Driving Center en México es un nuevo destino para la pasión por la conducción. Un espacio único en Latinoamérica para disfrutar el manejo de Porsche como un piloto profesional.

Curvas técnicas, rectas desafiantes y cambios de elevación invitan a los conductores a experimentar lo mejor de la marca con la seguridad requerida.

Ubicado en México Drive Resort, un complejo automotriz cerca de la Ciudad de México, se trata de una instalación de clase mundial que reafirma el compromiso a largo plazo de la marca con la región y su creciente comunidad de entusiastas del alto rendimiento. Cuenta con una pista de 4 kilómetros diseñada por el arquitecto Hermann Tilke, conocido por crear algunos de los circuitos más reconocidos del automovilismo.

Cada metro está diseñado para despertar la precisión, la adrenalina y la emoción en un entorno donde la ingeniería y la pasión por la velocidad convergen para ofrecer una experiencia intensa e inolvidable.

Con instalaciones modernas, áreas de hospitalidad modulares, salas de reuniones y una flota de autos deportivos y vehículos eléctricos, el centro ofrece un espacio versátil. Desde pruebas de manejo y sesiones de capacitación hasta eventos corporativos, este espacio encarna la pasión, la precisión y el rendimiento que definen a Porsche en cada carretera.

Felipe Nasr desciende de una familia de origen libanés: su abuelo emigró al Brasil en la década de 1960. Esa herencia multicultural forma parte de su historia personal.Fuente externa

De Cerca

Felipe Nasr empezó en el karting muy joven: se subió por primera vez a un kart cuando tenía apenas ocho años, simplemente “por diversión”, sin presión.

Además de su pasión por las pistas, tiene intereses fuera del automovilismo: le gusta la pesca, la mecánica, la música — disfruta artistas como Dire Straits, Bob Dylan y Johnny Cash.