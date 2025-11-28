Altos de Chavón
Casa de Campo ofrece una experiencia de alta cocina
Durante dos noches, los asistentes disfrutaron en un formato íntimo que combinó gastronomía, música y maridajes.
Casa de Campo fue escenario de una de las experiencias gastronómicas más memorables del año: la cena colaborativa “O.livia Osteria x Da Vittorio”, en La Piazzetta de Altos de Chavón.
El encuentro reunió a dos referentes internacionales: los chefs Erik Malmsten y Enrico “Chicco” Cerea. Juntos ofrecieron un menú degustación que reflejó técnica, creatividad y respeto por los ingredientes locales. “En Casa de Campo nos sentimos orgullosos de consolidarnos como el destino predilecto para los amantes de la alta cocina.
El éxito de O.livia Osteria x Da Vittorio reafirma nuestro compromiso con la excelencia, la innovación y la constante evolución de nuestra propuesta gastronómica”, expresó Charles Keusters, director de Operaciones de Casa de Campo Resort & Villas.