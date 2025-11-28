Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Altos de Chavón

Casa de Campo ofrece una experiencia de alta cocina

Durante dos noches, los asistentes disfrutaron en un formato íntimo que combinó gastronomía, música y maridajes.

Erik Malmsten, Charles Keusters y Enrico “Chicco” Cere

Listín Diario
SANTO DIMINGO

Casa de Campo fue escenario de una de las experiencias gastronómicas más memorables del año: la cena colaborativa “O.livia Osteria x Da Vittorio”, en La Piazzetta de Altos de Chavón.

El encuentro reunió a dos referentes internacionales: los chefs Erik Malmsten y Enrico “Chicco” Cerea. Juntos ofrecieron un menú degustación que reflejó técnica, creatividad y respeto por los ingredientes locales. “En Casa de Campo nos sentimos orgullosos de consolidarnos como el destino predilecto para los amantes de la alta cocina.

El éxito de O.livia Osteria x Da Vittorio reafirma nuestro compromiso con la excelencia, la innovación y la constante evolución de nuestra propuesta gastronómica”, expresó Charles Keusters, director de Operaciones de Casa de Campo Resort & Villas.

Andrés Pichardo y Thea van der Werf.

Betsy Díaz y Carlos Mejía.

Carlos Martí y Lupita Martí.

Carlos Cueto y Aida Cueto.

Angie Bergés y Carlos García.

Sabrina Elías y Omar Elías.

Roberto Herrera y Elaine Sosa.

María De Moya y Manuel Peynado.

Beatriz Mederos, Anni Mederos y Tatiana Argas de Michelén.

Miguel Oller y Gina Oller.

