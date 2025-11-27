Una noche de vinos y quesos del IDEFA

En un ambiente de alegría, compromiso y solidaridad, el Instituto de la Familia (Idefa) celebró la trigésima edición de su tradicional “Noche de Vinos y Quesos”, una velada que ha trascendido el tiempo para convertirse en una de las actividades más emblemáticas con sentido benéficas del país.

El encuentro celebrado en el Gran Salón del JW Marriott Hotel Santo Domingo, reunió a diplomáticos, empresarios, amigos y colaboradores que cada año se unen para apoyar una causa que tiene como misión fortalecer los valores familiares y prevenir la violencia intrafamiliar en la República Dominicana.

La actividad fue presidida por Juan Eduardo Rodríguez Vives y su esposa, Elsa Beatriz Bobadilla de Rodríguez, quienes expresaron su agradecimiento a los invitados y a los patrocinadores que durante tres décadas han respaldado la labor de la institución.

“Esta noche no solo celebramos treinta años de tradición, sino también treinta años de compromiso con las familias dominicanas. Los fondos recaudados serán destinados al programa de prevención y tratamiento del abuso infantil y la violencia intrafamiliar”.

Nuestro propósito fundamental sigue siendo difundir los valores de la unión familiar en nuestra sociedad y sembrar esperanza de tiempos mejores, manifestó el presidente del consejo directivo, explicó.

También compartió una importante noticia para la institución. Se trata de la conclusión de los trabajos de remodelación de la planta física del instituto, una meta anunciada durante la edición anterior de la actividad.

“Nos llena de regocijo informarles que este año 2025 hemos concluido los trabajos de remodelación del Instituto de la Familia, y que en el próximo año 2026 estaremos realizando su relanzamiento. Esto marca el comienzo de muchas otras cosas positivas por venir”, concluyó.

La trigésima edición de la “Noche de Vinos y Quesos” cerró con un mensaje de esperanza: “Con el apoyo de todos ustedes, seguiremos construyendo familias fuertes, unidas y libres de violencia. Esa es y seguirá siendo nuestra misión.”

Aurora Urgal, Mara Eugenia Rubia y Cristina Read.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Francisco Nader, Horacio Santana y Juan Eduardo Rodríguez..CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Juan José Contin, Juan Carlos Contin y Willy Lithgow.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES