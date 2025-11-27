Artes
Museo Autozama y Chavón se unen muestra de arte
Gremios
- Las exposición invita al público a explorar la relación entre diseño, emoción y materialidad desde múltiples lenguajes visuales y generaciones creativas.
El Museo Autozama inauguró la exposición “La Medida de lo Sensible”, una propuesta artística curada por Luis Graham Castillo que reúne a egresados de Chavón, la Escuela de Diseño.
“El Museo Autozama nació con el propósito de preservar la memoria automotriz dominicana, pero también de impulsar nuevas miradas creativas y conectar con la comunidad artística. Esta exposición es un ejemplo de cómo el arte puede dialogar con la historia, la innovación y la emoción”, expresó Omar Rojas, director comercial de Autozama.
Luis Graham Castillo, propone una reflexión sobre cómo la percepción está atravesada por memorias, cuerpos, materiales y estructuras históricas. Las obras exhibidas abordan temas como la memoria y el cuerpo, el paisaje y la materia, las arquitecturas de lo íntimo y los rituales de la forma, invitando al espectador a detenerse, observar y sentir.
Las obras incluyen obras de Adela Dore, Alina Pichardo, Carlos Montesino, Digno Roa, George Heinsen, Koco Toribio, Milena Volonteri, Mónica Lapaz, Pascal Meccariello, Pedro Troncoso, Sherezade García, Yessica Montero y Yoel Bordas.