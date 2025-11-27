Museo Autozama y Chavón se unen muestra de arte

Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

  • Las exposición invita al público a explorar la relación entre diseño, emoción y materialidad desde múltiples lenguajes visuales y generaciones creativas. 
Juan Carlos Gautreau, José Gautreau, Ramón Ernesto Morales, Xavier Roselló, Ana Mariel Rosario, Adolfo Lucero, Amalia Prida, Raquel Paiewonsky, Luis Graham Castillo, y Omar Rojas

Juan Carlos Gautreau, José Gautreau, Ramón Ernesto Morales, Xavier Roselló, Ana Mariel Rosario, Adolfo Lucero, Amalia Prida, Raquel Paiewonsky, Luis Graham Castillo, y Omar Rojas.Cortesia de los anfitriones.

Santo Domingo,RD.

El Museo Autozama inauguró la exposición “La Medida de lo Sensible”, una propuesta artística curada por Luis Graham Castillo que reúne a egresados de Chavón, la Escuela de Diseño.

“El Museo Autozama nació con el propósito de preservar la memoria automotriz dominicana, pero también de impulsar nuevas miradas creativas y conectar con la comunidad artística. Esta exposición es un ejemplo de cómo el arte puede dialogar con la historia, la innovación y la emoción”, expresó Omar Rojas, director comercial de Autozama.

Luis Graham Castillo, propone una reflexión sobre cómo la percepción está atravesada por memorias, cuerpos, materiales y estructuras históricas. Las obras exhibidas abordan temas como la memoria y el cuerpo, el paisaje y la materia, las arquitecturas de lo íntimo y los rituales de la forma, invitando al espectador a detenerse, observar y sentir.

Las obras incluyen obras de Adela Dore, Alina Pichardo, Carlos Montesino, Digno Roa, George Heinsen, Koco Toribio, Milena Volonteri, Mónica Lapaz, Pascal Meccariello, Pedro Troncoso, Sherezade García, Yessica Montero y Yoel Bordas.

Cristina Álvarez, Xavier Roselló y Laura Arellano.

Cristina Álvarez, Xavier Roselló y Laura Arellano.Cortesia de los anfitriones.

Jean Michel Zayas y Diana Guerra.

Jean Michel Zayas y Diana Guerra.Cortesia de los anfitriones.

José Gautreau y Nicole Guerrero.

José Gautreau y Nicole Guerrero.Cortesia de los anfitriones.

