Inicia presenta libro institucional

La firma Inicia presentó su libro institucional “Retrato de Mujer: Mirada femenina en la pintura dominicana”, una obra editorial que rinde homenaje al legado de veinte pintoras dominicanas, diez maestras pioneras que, desde comienzos del siglo XX, abrieron camino en el arte nacional, y diez artistas contemporáneas que hoy honran ese legado desde nuevas perspectivas y lenguajes.

Durante la actividad, Felipe Vicini, presidente ejecutivo de la entidad anfitriona, destacó que, “Retrato de Mujer” constituye un esfuerzo de la firma en visibilizar el papel de las mujeres en momentos clave de nuestra historia del arte nacional, además de aportar una innovación curatorial y editorial.

La publicación es un puente entre generaciones y una celebración del pensamiento creativo de las mujeres”.

El libro “Retrato de Mujer” reúne las obras de pioneras de la pintura, entre ellas, Celeste Woss y Gil, Soucy de Pellerano, Elsa Núñez, Ada Balcácer, Rosa Tavárez, Adriana Billini, Clara Ledesma, Delia Weber, Marianela Jiménez y Rosa Idalia García.

También a las artistas contemporáneas Inés Tolentino, Lucía Méndez Rivas, Marcia Guerrero, Iris Pérez, Scherezade García, Lizette Mejía, Rosalba Hernández, Tania Marmolejo, Yuly Monción y Mónica Ferreras.