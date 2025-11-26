Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Las Sociales

Temporada

Spirits Sessions presenta una edición navideña

Cóctel

  • Durante la actividad, se presentaron diversas versiones de Tequilas en ediciones limitadas como también marcas exclusivas para el disfrute del público.
Erick Lin, Miguel Toirac y Leonardo Del Monte.

Spirits Sessions celebró este una edición especial de The Tequila Event, un encuentro que se convirtió en una experiencia sensorial y velada temática navideña.

El cual combinó tradición mexicana, con espíritu festivo, así como también la elegancia que caracteriza a la plataforma desde su fundación.

Los asistentes disfrutaron de una noche dedicada a los tequilas y mezcales más destacados, presentados cócteles creados por las distintas marcas participantes en el la actividad.

“Este año quisimos incorporar el encanto de la Navidad a una de nuestras experiencias más esperadas. The Tequila Event Christmas Edition celebra lo mejor de México desde una mirada festiva, donde cada detalle está pensado para sorprender y conectar a nuestros invitados”, afirmó Leonardo Del Monte, de Spirits Sessions.

Alejandro Vicini, Tito López y Eric Schrills.

Chatico Fernández y Lisa Peña de Fernández.

Emilia De Ramón, Graciela De Ramón y Mariprovi D'Agostini.

Yvonne Collie y Guille Turull.

