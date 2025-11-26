Temporada
Spirits Sessions presenta una edición navideña
Cóctel
- Durante la actividad, se presentaron diversas versiones de Tequilas en ediciones limitadas como también marcas exclusivas para el disfrute del público.
Spirits Sessions celebró este una edición especial de The Tequila Event, un encuentro que se convirtió en una experiencia sensorial y velada temática navideña.
El cual combinó tradición mexicana, con espíritu festivo, así como también la elegancia que caracteriza a la plataforma desde su fundación.
Los asistentes disfrutaron de una noche dedicada a los tequilas y mezcales más destacados, presentados cócteles creados por las distintas marcas participantes en el la actividad.
“Este año quisimos incorporar el encanto de la Navidad a una de nuestras experiencias más esperadas. The Tequila Event Christmas Edition celebra lo mejor de México desde una mirada festiva, donde cada detalle está pensado para sorprender y conectar a nuestros invitados”, afirmó Leonardo Del Monte, de Spirits Sessions.