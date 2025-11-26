Sociedad de dermatólogos reconoce al IDCP

El Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel “Dr. Huberto Bogaert Díaz” participó en el 22º congreso Dominicano de Dermatología, un encuentro que reunió a especialistas nacionales e internacionales.

En el cónclave encabezado por Víctor Atallah, ministro de Salud Pública, se compartieron los últimos avances para el cuidado y tratamiento de la piel.

Durante la actividad, la Sociedad Dominicana de Dermatología otorgó un reconocimiento especial al IDCP por su trayectoria institucional, su compromiso con la excelencia médica y su aporte continuo al desarrollo de la dermatología en el país.

El galardón fue recibido por Víctor Pou Soares, director general del Instituto, en representación del equipo médico, académico y administrativo, quien agradeció a la directiva de la entidad presidida por la doctora, Luz Almánzar, por su apoyo y por valorar el esfuerzo colectivo en favor del fortalecimiento de la dermatología nacional.

Emma Guzmán de Cruz, presidenta del Patronato de Lucha contra la Lepra, fue homenajeada por su extraordinaria trayectoria como pionera en el trasplante capilar en la República Dominicana”, así como por su “liderazgo, dedicación y generosidad en la formación de nuevas generaciones de dermatólogos”.

“Este reconocimiento honra más de cinco décadas de entrega, servicio y formación. Refleja el compromiso del Instituto con la ciencia, la docencia y la salud de todos los dominicanos”, expresó Pou.

Agradeció a la directiva de la Sociedad presidida por la doctora, Luz Almánzar, por su apoyo y por valorar el esfuerzo colectivo en favor del fortalecimiento de la dermatología nacional.

Emma Guzmán de Cruz, presidenta del Patronato de Lucha contra la Lepra y figura esencial del equipo del IDCP, fue homenajeada por su trayectoria como pionera en el trasplante capilar en la República Dominicana, así como por su liderazgo, dedicación y generosidad en la formación de nuevas generaciones de dermatólogos.

También fueron reconocidos el Dr. Manuel Cochón, coordinador de la residencia del IDCP, por su rol como maestro de generaciones, y la doctora Edelmira Bonilla, por su sobresaliente carrera profesional y sus aportes al fortalecimiento de la dermatología en el país.