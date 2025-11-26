La sexta edición de Caleidoscopio, una colección de cuentos escritos por niños y jóvenes para lectores de su misma edad, fue puesta en circulación en la Sala Juan Bosch de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña.

Esta nueva entrega, producida por la Fundación Futuros Autores del Mundo y editada por Bienetre Editorial se distingue por abordar una temática crucial en la vida contemporánea y el uso responsable de la tecnología.

El libro reúne historias creadas durante los talleres formativos impartidos por la fundación a lo largo del año, espacios en los que los participantes recibieron acompañamiento de expertos para potenciar su imaginación, perfeccionar la escritura y reflexionar sobre cómo la tecnología puede ser una herramienta valiosa cuando se utiliza con conciencia.

Gusheilyn Saíl Beltré, José Nicolás Guerrero y Keidelhis Núñez.Cortesia de los anfitriones.

Un total de 39 jóvenes autores, de entre 6 y 14 años, participaron en esta edición.

Durante la actividad, la escritora Keila González Báez, fundadora de FAM, agradeció el apoyo de las marcas patrocinadoras, por creer en la misión de elevar los índices de lectoescritura y fomentar una relación sana con la tecnología desde la niñez.