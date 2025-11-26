Meliá Hotels se reúne con actores del turismo

Meliá Hotels International celebró una velada especial junto a los principales representantes del mercado turístico local, con el objetivo de fortalecer alianzas estratégicas, presentar su nueva directiva comercial y reafirmar su compromiso con una nueva etapa de colaboración cercana con sus socios del sector.

Los invitados conocieron las novedades del portafolio de Meliá en Punta Cana, destacando la apertura de ‘Fun Republic’, un nuevo atributo de entretenimiento dentro del complejo que ofrece una propuesta innovadora de actividades para todas las edades, integradas en el concepto todo incluido.

Randy Frómeta, Noé Susana y Anderson Sánchez.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Laura Guzmán, Madelyn Batista y Karla AlonsoCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Iliana Meléndez y Awilda PachecoCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

John Read y Elvianny MejíaCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Elizabeth Peguero, Esleiter Medina y Teidi CáceresCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Darlyn Feliz y Alexander HernándezCORTESíA DE LOS ANFITRIONES