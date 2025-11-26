Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Asociación de Hoteles La Romana celebra su encuentro anual

  • Además de reconocer los logros alcanzados, la jornada permitió fortalecer los lazos de cooperación entre los miembros de la asociación. 
Amando Pozo, Andrés Fernández ,Ana García-Sotoca y Ruben Moni.Cortesia de los anfitriones.

La directiva de la Asociación de Hoteles La Romana Bayahibe (AHRB) celebró su encuentro anual con los miembros de sus comités de trabajo y reunió a más de 60 representantes de la empresa.

El objetivo de la actividad fue expresar un profundo agradecimiento por la dedicación constante de los miembros de los comités, cuya labor ha sido clave para el cumplimiento del plan de trabajo institucional y los avances logrados durante el año.

“Este espacio, más que operativo, es un recordatorio de lo que sucede cuando talento, compromiso y vocación de servicio se alinean”, destacó Andrés Fernández, presidente de la AHRB.

Christina Luka, Hilbim Santana y Celia Furment.Cortesia de los anfitriones.

La actividad fue realizada en el restaurante La Cala del Hotel Sunscape Dominicus La Romana.

