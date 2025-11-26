Asociación de Hoteles La Romana celebra su encuentro anual

La directiva de la Asociación de Hoteles La Romana Bayahibe (AHRB) celebró su encuentro anual con los miembros de sus comités de trabajo y reunió a más de 60 representantes de la empresa.

El objetivo de la actividad fue expresar un profundo agradecimiento por la dedicación constante de los miembros de los comités, cuya labor ha sido clave para el cumplimiento del plan de trabajo institucional y los avances logrados durante el año.

“Este espacio, más que operativo, es un recordatorio de lo que sucede cuando talento, compromiso y vocación de servicio se alinean”, destacó Andrés Fernández, presidente de la AHRB.

Christina Luka, Hilbim Santana y Celia Furment.Cortesia de los anfitriones.

La actividad fue realizada en el restaurante La Cala del Hotel Sunscape Dominicus La Romana.