Air Century y Assist Card firman alianza

Con el objetivo de fortalecer la relación estratégica entre ambas marcas e introducir oficialmente el nuevo landing page, ejecutivos de la línea Air Century y Assist Card oraganizaron un encuentro en el que presentaron a sus clientes sus servicios a ofrecer a los viajeros.

“Con esta nueva alianza buscamos simplificar procesos y crear nuevas oportunidades comerciales. Nuestro objetivo es seguir creciendo juntos, impulsando un servicio diferenciado que agregue valor a la experiencia de nuestros clientes”, expresó Hector Hernández, director comercial de la empresa.

Con este acuerdo, la compañía mantiene el compromiso de seguir fortaleciendo su red de rutas, mejorando sus estándares operativos y brindando un servicio ágil, seguro y alineado a las necesidades actuales del mercado.

Elías Encarnación, Tatiana Peguero, Katherine Maldonado, Marisol Almonte, Yamilet Rivera y Warren Castro.Cortesia de los anfitriones.