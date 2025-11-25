Miguel Yarull da a conocer la literatura dominicana en Estados Unidos

El escritor dominicano Miguel Yarull, realizó una visitó a dos universidades en Estados Unidos, donde fue invitado a conversar sobre su proceso creativo, las complejidades de la traducción literaria y su trayectoria en el cine.

La universidades fueron Spelman College y Georgia State University, donde presentó sus obras “Guapo” y “The Dominican Dream”, que han despertado interés tanto en lectores hispanohablantes como en públicos angloparlantes.

La actividad fue coordinada por Pereza Ediciones, editorial con sede en Atlanta dedicada a la difusión de literatura latinoamericana. Estos encuentros contribuyen a enriquecer el panorama de la literatura en español en Estados Unidos, fomentando el diálogo intercultural y el acceso a voces diversas dentro del ámbito académico.