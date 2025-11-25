Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Miguel Yarull da a conocer la literatura dominicana en Estados Unidos

Encuentro 

  • La actividad generó espacios de reflexión sobre la identidad caribeña, el bilingüismo y la representación de la diáspora dominicana en la narrativa contemporánea.
Miguel Yarull durante su exposición en Estados Unidos.

Miguel Yarull durante su exposición en Estados Unidos.Cortesia de los anfitriones.

Listín DiarioAtlanta, Estados Unidos.

El escritor dominicano Miguel Yarull, realizó una visitó a dos universidades en Estados Unidos, donde fue invitado a conversar sobre su proceso creativo, las complejidades de la traducción literaria y su trayectoria en el cine. 

La universidades fueron Spelman College y Georgia State University, donde presentó sus obras “Guapo” y “The Dominican Dream”, que han despertado interés tanto en lectores hispanohablantes como en públicos angloparlantes.

La actividad fue coordinada por Pereza Ediciones, editorial con sede en Atlanta dedicada a la difusión de literatura latinoamericana. Estos encuentros contribuyen a enriquecer el panorama de la literatura en español en Estados Unidos, fomentando el diálogo intercultural y el acceso a voces diversas dentro del ámbito académico. 

