Francisco Céspedes deleita a los santiagueros con sus canciones

Música

  • La jornada inició con el saxofonista Frandy Sax, quien preparó el ambiente con una presentación llena de calidez y sutileza que marcó el tono de la noche.
Francisco Céspedes y Francy Alcántara.

Francisco Céspedes y Francy Alcántara.

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSantiago de los Caballeros,RD.

Francisco Céspedes, ícono de la música latinoamericana, presentó en Oli’s Room, restaurante ubicado en Santiago de los Caballeros, un encuentro donde la alta gastronomía, la buena música y las emociones se unieron para crear experiencias memorables. 

Bajo la visión de su propietario, Francy Alcántara, el lugar ha apostado por elevar cada detalle. “Nuestro propósito va mucho más allá de servir la mejor gastronomía de la ciudad. Queremos provocar recuerdos, tocar emociones y construir experiencias que las personas no solo disfruten, sino que atesoren”, expresó.

Céspedes, ofreció un concierto íntimo y profundamente emotivo. Donde Interpretó algunos de sus temas más conocidos, “Vida Loca”, “Dónde está la vida”, “Nadie como tú”, “Pensar en ti”, provocando ovaciones, cantos espontáneos y suspiros entre los presentes.

El artista también compartió anécdotas y agradecimientos, visiblemente emocionado por reencontrarse con su público santiaguero.

Wendoline Checo y Mariela Bueno.

Wendoline Checo y Mariela Bueno.

Raúl Morel y Catalina Cruz.

Raúl Morel y Catalina Cruz.

José Octavio Reinoso y Lisa Guzmán.

José Octavio Reinoso y Lisa Guzmán.

