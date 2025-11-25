CustomArts RD realiza exposición artística

Recientemente fue realizada la exposición el Arte del Vestir Histórico”, organizada por el colectivo CustomArts RD, el cual está integrado por diseñadores, artistas plásticos, fotógrafos y artesanos egresados de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

CustomArts RD es un proyecto educativo que tiene como propósito dar a conocer el desarrollo del vestuario histórico desde el Imperio Egipcio hasta los inicios del siglo XX, conectando el diseño con la historia, la estética y la creación artística.

“El Arte del Vestir Histórico busca mostrar al público la evolución del vestuario imperial y, al mismo tiempo, resaltar la destreza, ejecución y capacidad creativa de nuestros egresados. Es una manera de elevar la carrera de Diseño Industrial y Modas y posicionar a nuestro país a otro nivel”, expresó Ana María Cordero Aquino, presidenta de la entidad organizadora

Jacqueline Viteri y Sara Conteras.Cortesia de los anfitriones.

Gabriela García, Jacqueline García y Jacqueline Pimentel.Cortesia de los anfitriones.

Manuel Barías y Enmanuel Esquea Guerrero.Cortesia de los anfitriones.