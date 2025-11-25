Encuentro
CustomArts RD realiza exposición artística
Aporte
- La muestra estará abierta al público desde el 14 al 28 de noviembre en la Quinta Dominica
Recientemente fue realizada la exposición el Arte del Vestir Histórico”, organizada por el colectivo CustomArts RD, el cual está integrado por diseñadores, artistas plásticos, fotógrafos y artesanos egresados de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
CustomArts RD es un proyecto educativo que tiene como propósito dar a conocer el desarrollo del vestuario histórico desde el Imperio Egipcio hasta los inicios del siglo XX, conectando el diseño con la historia, la estética y la creación artística.
“El Arte del Vestir Histórico busca mostrar al público la evolución del vestuario imperial y, al mismo tiempo, resaltar la destreza, ejecución y capacidad creativa de nuestros egresados. Es una manera de elevar la carrera de Diseño Industrial y Modas y posicionar a nuestro país a otro nivel”, expresó Ana María Cordero Aquino, presidenta de la entidad organizadora