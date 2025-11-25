Cleaner Studio Luxury Place se une en alianza con otras empresas

Durante un encuentro realizado para clientes, ejecutivos de Cleaner Studio The Luxury Place, anunciaron su nueva alianza estratégica con Santo Domingo Motors, Cadillac e Infiniti.

En la actividad, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer dos nuevas propuestas que dan inicio a un nuevo capítulo en la historia automotriz en República Dominicana: el nuevo Cadillac Escalade 2026, símbolo de poder, tecnología e innovación estadounidense, y el Infiniti QX80, un SUV que redefine la elegancia contemporánea con un diseño imponente.

Yasser González CEO de Cleaner Studio, The Luxury Place, expresó que este pacto representa un paso importante en el compromiso de ofrecer a sus clientes lo mejor en movilidad de lujo de alto nivel.

“La llegada de Cadillac, con su Escalade Estandarte, y de Infiniti con su poderosa QX80, eleva la experiencia premium que caracteriza a Cleaner Studio”, afirmó el ejecutivo.

Nathacha Espinal y Laura Pérez.Cortesia de los anfitriones.

Wayne Liriano, Ali Yasyl Bejaran, Francisco García y Federico Atún.Cortesia de los anfitriones.

Carlos Pandiella y Pedro Aguilar.Cortesia de los anfitriones.