Mobilidad
Ashok Leyland inicia sus operaciones en República Dominicana
Novedad
- Con este paso, ambas empresas buscan impulsar la modernización del transporte de carga y pasajeros en el país, ofreciendo soluciones más eficientes y sostenibles
Ejecutivos de United Motors anunciaron la llegada oficial de Ashok Leyland al mercado dominicano, una marca global con más de 75 años de experiencia en vehículos comerciales y presencia en más de 50 países.
Según explicaron sus representantes en una nota de presa, República Dominicana ocupa un lugar estratégico dentro del plan de expansión de la empresa, Centroamérica y Suramérica.
Como parte de esta visión, se estudia la instalación de la primera planta de ensamblaje de vehículos comerciales en territorio nacional, lo que convertiría al país en un hub regional y promovería empleos, transferencia tecnológica y nuevas capacidades industriales.
Para su ingreso al mercado local, United Motors ofrecerá una línea de camiones dirigidos a los sectores de logística, construcción y transporte de carga y pasajeros, caracterizados por durabilidad, eficiencia y respaldo postventa.
También se proyectará la incorporación de autobuses, soluciones energéticas y unidades especializadas para salud, defensa y movilidad.