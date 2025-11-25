Ashok Leyland inicia sus operaciones en República Dominicana

Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

  • Con este paso, ambas empresas buscan impulsar la modernización del transporte de carga y pasajeros en el país, ofreciendo soluciones más eficientes y sostenibles
Keudilin Miranda, Miguel René de la Cruz, Senthil Kumar, Kishan Dan Dewal, Juan Tomás Diaz y Arup K. Saha

Keudilin Miranda, Miguel René de la Cruz, Senthil Kumar, Kishan Dan Dewal, Juan Tomás Diaz y Arup K. Saha

Listín DiarioSANTO DOMINGO

Ejecutivos de United Motors anunciaron la llegada oficial de Ashok Leyland al mercado dominicano, una marca global con más de 75 años de experiencia en vehículos comerciales y presencia en más de 50 países.

Según explicaron sus representantes en una nota de presa, República Dominicana ocupa un lugar estratégico dentro del plan de expansión de la empresa, Centroamérica y Suramérica. 

Como parte de esta visión, se estudia la instalación de la primera planta de ensamblaje de vehículos comerciales en territorio nacional, lo que convertiría al país en un hub regional y promovería empleos, transferencia tecnológica y nuevas capacidades industriales.

Para su ingreso al mercado local, United Motors ofrecerá una línea de camiones dirigidos a los sectores de logística, construcción y transporte de carga y pasajeros, caracterizados por durabilidad, eficiencia y respaldo postventa.

También se proyectará la incorporación de autobuses, soluciones energéticas y unidades especializadas para salud, defensa y movilidad.

Luis Betances, Karina Vallejo y Francisco Suero

Luis Betances, Karina Vallejo y Francisco Suero

Guillermo González, Harold Abbott , Gerardo Simón y Pedro Calderón.

Guillermo González, Harold Abbott , Gerardo Simón y Pedro Calderón.

Eduardo Najri y Frank Rainieri

Eduardo Najri y Frank Rainieri

Eliseo Pérez y Ramsés Atallah

Eliseo Pérez y Ramsés Atallah

Enrique Bonetti, Juan Arturo Tapia y Eduardo Tejera

Enrique Bonetti, Juan Arturo Tapia y Eduardo Tejera

Roko Reyes y Pedro Rodríguez

Roko Reyes y Pedro Rodríguez

Adriana Álvarez y Sebastián Álvarez

Adriana Álvarez y Sebastián Álvarez

