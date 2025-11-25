Ashok Leyland inicia sus operaciones en República Dominicana

Ejecutivos de United Motors anunciaron la llegada oficial de Ashok Leyland al mercado dominicano, una marca global con más de 75 años de experiencia en vehículos comerciales y presencia en más de 50 países.

Según explicaron sus representantes en una nota de presa, República Dominicana ocupa un lugar estratégico dentro del plan de expansión de la empresa, Centroamérica y Suramérica.

Como parte de esta visión, se estudia la instalación de la primera planta de ensamblaje de vehículos comerciales en territorio nacional, lo que convertiría al país en un hub regional y promovería empleos, transferencia tecnológica y nuevas capacidades industriales.

Para su ingreso al mercado local, United Motors ofrecerá una línea de camiones dirigidos a los sectores de logística, construcción y transporte de carga y pasajeros, caracterizados por durabilidad, eficiencia y respaldo postventa.

También se proyectará la incorporación de autobuses, soluciones energéticas y unidades especializadas para salud, defensa y movilidad.

Luis Betances, Karina Vallejo y Francisco SueroCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Guillermo González, Harold Abbott , Gerardo Simón y Pedro Calderón.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Eduardo Najri y Frank RainieriCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Eliseo Pérez y Ramsés AtallahCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Enrique Bonetti, Juan Arturo Tapia y Eduardo TejeraCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Roko Reyes y Pedro RodríguezCORTESíA DE LOS ANFITRIONES