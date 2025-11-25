El arte de la mesa y la etiqueta

En un encuentro inspirado en la celebración del Día de Acción de Gracias, Jacqueline Viteri y Pilar Ricart se unieron en un conversatorio sobre etiqueta, decoración y el valor de compartir en familia.

La actividad se realizó en Tienda Mary. Allí, Viteri, presidente de la Asociación Dominicana de Profesionales de Etiqueta y Protocolo (Adopep), y Pilar Ricart, diseñadora de interiores y experta en conceptualización y diseño de eventos, compartieron valiosas recomendaciones para hacer de esta celebración un momento de unión, belleza y buen gusto.

Viteri destacó la relevancia de conocer las normas de etiqueta en la mesa. Ricart presentó la tendencia rojo Bunbury, una propuesta fresca y elegante, alejándose de los tonos tradicionales otoño para dar paso a una paleta más luminosa y contemporánea. El montaje de la mesa fue realzado con una vajilla de la prestigiosa marca Christopher, símbolo de distinción y estilo.

El encuentro fue moderado por Celeste Pérez, periodista y editora del cuadernillo Etiqueta y Protocolo de Listín Diario, quien condujo un diálogo enriquecedor sobre el valor del saber estar, la hospitalidad y la empatía como pilares de las buenas maneras.

Las asistentes disfrutaron de una velada cálida, en la que se combinó la estética de la mesa y los buenos modales con la reflexión sobre la gratitud.

Esta iniciativa forma parte del compromiso de Listín Diario con la difusión de temas que promuevan la convivencia cordial y la elegancia cotidiana.

Cada sábado, el periódico presenta en su edición PDF el cuadernillo “Etiqueta y Protocolo”, un espacio de orientación sobre comportamiento social, estilo y comunicación, reafirmando la misión de educar con distinción y sensibilidad.

El encuentro contó con el apoyo de JP Chenet, Boards, Alev Co. Verde Rosa, Niche Gift, Capricho y Love u mucho.

Yanira Fondeur de Hernández y Francia de Subero.Victor Ramirez/LD

Mirna de la Cruz, Marielly González y Carolina Lantigua.Victor Ramirez/LD

Ekamia Pérez y Liznaya AdamesVictor Ramirez/LD

Claudia Contreras y Carolina Khoury.Victor Ramirez/LD

Sandy Pou y Rosa Grullón.Victor Ramirez/LD

Grace Gómez y Rossy Escotto.Victor Ramirez/LD

Marcelle Lama y Beatriz Abud.Victor Ramirez/LD

Farah Marrero y Lía Pereyra.Victor Ramirez/LD

Estela Jorge y Yakaira Mejía.Victor Ramirez/LD

Patricia Acosta y Bianna Candelario.Victor Ramirez/LD