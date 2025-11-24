Presidente Luis Abinader “Egresado Distinguido”

En un emotivo acto en la Universidad Pedro Enríquez Ureña, la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Loyola reconoció al presidente Luis Abinader como “Egresado Distinguido”, primer estudiante de ese centro en ser elegido presidente de la República.

Aldo Erazo, presidente de la entidad organizadora, agradeció al primer mandatario por poner en alto el nombre del centro educativo.

Al recibir, el Presidente expresó que recibe la distinción con humildad, pero con gratitud sincera y emoción. “El Colegio Loyola no solo me educó, me formó, y esa diferencia, créanme, lo es todo”, puntualizó Abinader.

Raúl Peña, Manuel Alfredo Corripio, Jorge William, Adony Mesa, José Alfredo Corripio y Javier Vidal.Victor Ramirez/LD

Elaine Pérez de Erazo y María Gabriela Erazo.Victor Ramirez/LD

José Ruiz Fabián y Maritza de Ruiz.Victor Ramirez/LD

Gabriela Reyes y Leivin Guerrero.Victor Ramirez/LD

Linda García y Danilo García.Victor Ramirez/LD