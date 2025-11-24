Colegio Loyola
Presidente Luis Abinader “Egresado Distinguido”
Ceremonia
- El mandatario recomendó a los estudiantes aprovechar su paso por el colegio, “ya que todo lo aprendido les sirve de brújula para el futuro”.
En un emotivo acto en la Universidad Pedro Enríquez Ureña, la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Loyola reconoció al presidente Luis Abinader como “Egresado Distinguido”, primer estudiante de ese centro en ser elegido presidente de la República.
Aldo Erazo, presidente de la entidad organizadora, agradeció al primer mandatario por poner en alto el nombre del centro educativo.
Al recibir, el Presidente expresó que recibe la distinción con humildad, pero con gratitud sincera y emoción. “El Colegio Loyola no solo me educó, me formó, y esa diferencia, créanme, lo es todo”, puntualizó Abinader.