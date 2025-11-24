Presidente Luis Abinader “Egresado Distinguido”

Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

  • El mandatario recomendó a los estudiantes aprovechar su paso por el colegio, “ya que todo lo aprendido les sirve de brújula para el futuro”.
El presidente de la República Luis Abinader y Aldo Erazo.

Avatar del Maritza Morillo
Maritza MorilloSanto Domingo,RD.

En un emotivo acto en la Universidad Pedro Enríquez Ureña, la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Loyola reconoció al presidente Luis Abinader como “Egresado Distinguido”, primer estudiante de ese centro en ser elegido presidente de la República.

Aldo Erazo, presidente de la entidad organizadora, agradeció al primer mandatario por poner en alto el nombre del centro educativo.

Al recibir, el Presidente expresó que recibe la distinción con humildad, pero con gratitud sincera y emoción. “El Colegio Loyola no solo me educó, me formó, y esa diferencia, créanme, lo es todo”, puntualizó Abinader.

Raúl Peña, Manuel Alfredo Corripio, Jorge William, Adony Mesa, José Alfredo Corripio y Javier Vidal.

Elaine Pérez de Erazo y María Gabriela Erazo.

José Ruiz Fabián y Maritza de Ruiz.

Gabriela Reyes y Leivin Guerrero.

Linda García y Danilo García.

Estudiantes del Colegio Loyola entregan una placa de reconocimiento al presidente Luis Abinader, en compañía de la primera dama, Raquel Arbaje de Abinader

