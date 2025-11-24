Porsche inaugura su primer Driving Center en México

Porsche celebró un momento histórico con la apertura de su primer Porsche Driving Center en América Latina, una instalación de clase mundial que consolida su compromiso a largo plazo con la región y con una comunidad de entusiastas que crece año tras año. El nuevo centro, ubicado en el México Drive Resort, a las afueras de la Ciudad de México, representa un hito para la marca: un espacio creado para vivir, comprender y dominar el ADN deportivo que ha definido a Porsche desde su origen.

Un espacio donde la esencia Porsche cobra vida

Desde sus inicios, Porsche ha sido sinónimo de precisión, innovación y emoción. Esa filosofía se materializa ahora en un complejo diseñado para llevar la experiencia de conducción al más alto nivel. La esencia de la marca —Driven by Dreams— se respira en cada detalle del nuevo Driving Center, donde los visitantes tienen la oportunidad de sentir de primera mano lo que hace tan especiales a los vehículos de Stuttgart.

El complejo ofrece un entorno inmersivo que combina tecnología, diseño y un enfoque pedagógico centrado en el conductor. Cada visitante puede descubrir no solo el desempeño de los modelos Porsche, sino la visión y el legado automotriz que han marcado a la marca durante décadas.

Una pista diseñada para desafiar

El corazón del Porsche Driving Center México es su pista de 4 kilómetros, diseñada por el reconocido arquitecto de circuitos Hermann Tilke, responsable de algunos de los trazados más emblemáticos del automovilismo mundial. Su diseño integra curvas técnicas, rectas que exigen precisión y cambios de elevación que ponen a prueba tanto a los vehículos como a quienes los conducen.

Durante la inauguración, quedó claro que la pista no es solo un escenario para la velocidad, sino un laboratorio vivo de emociones y aprendizaje. Cada metro invita a descubrir nuevas facetas del comportamiento dinámico de los vehículos, llevando el rendimiento a su máxima expresión en un ambiente seguro y controlado.

La visión de un campeón

La ceremonia contó con la presencia del piloto brasileño Felipe Nasr, figura clave del equipo Porsche Penske Motorsport y embajador de la marca desde 2022. Su participación añadió un matiz especial a la jornada, no solo por su trayectoria internacional, sino por la claridad de su mensaje respecto al impacto de este nuevo centro en la región.

Nasr, quien compartió impresiones con medios y asistentes, destacó: “El Porsche Driving Center México es una plataforma increíble que acerca el ADN de Porsche a personas de toda América Latina. No se trata solo de conducir rápido, sino de entender qué hace tan especiales a estos autos. Para muchos entusiastas, es un sueño hecho realidad y una oportunidad de conectarse verdaderamente con la marca. Estoy honrado de representar a Porsche y ver cómo esta comunidad se fortalece cada año”.

La inauguración del espacio marca un antes y un después para la escena automotriz regional. No solo se trata de un centro de entrenamiento, sino de un punto de referencia para la educación, el estilo de vida y la cultura del alto rendimiento.

Porsche no es solo una pista: es una experiencia, una filosofía y una nueva forma de entender la conducción. Un escenario donde la emoción y la precisión se encuentran, donde la ingeniería dialoga con la pasión y donde el sueño de conducir un Porsche se convierte en una experiencia tangible, vibrante y profundamente memorable.

Con esta apertura, Porsche reafirma su visión de futuro en América Latina y coloca a México en el mapa mundial del alto desempeño. Un gesto que celebra la herencia de la marca y abre la puerta a una nueva generación de soñadores y conductores

Equipo del Porsche Driving Center México.Cortesía de los organizadores