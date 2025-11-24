Banco Central celebra el encendido del Belén y su árbol navideño

La familia bancentraliana se congregó nueva vez en su tradicional ceremonia de encendido del Belén y su árbol navideño, un espacio en el que se agradeció las bendiciones recibidas a lo largo del año.

El acto estuvo encabezado por el gobernador de la entidad, Héctor Valdez Albizu, quien expresó que los allí reunidos son amante de las tradiciones, entusiastas de las luces navideñas y gente cautivada por las ilusiones que florecen en estos días, que se emociona con la sonrisa de los niños, que disfruta de la familia, y que entona un villancico con la emoción compartida, en momentos que se graban en nuestra memoria.

“El orgullo de ser bancentraliano, resaltando el esfuerzo que se ha realizado durante tantos años por servir a la nación, unidos e inspirados en la excelencia”, manifestó.

Según sus palabras la actividad es de especial valor en el BCRD por la cercanía que se produce entre los bancentralianos y sus familiares durante la misma, sirviendo de preludio a un tiempo de paz, serenidad, reflexión y agradecimiento por los parabienes recibidos, e inculcando nuevos propósitos para el año entrante, tanto en el trabajo como en la superación personal y el encuentro familiar.

Ervin Novas Bello,Miguelina Castillo, Gisel Hernández, Héctor Valdez Albizu, América Prats, Patricia Escaño, Edwin Dominici y Luisa Jael Hernández.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Joel Tejeda, Liselotte Reyes, Frank Montaño, Maitee Mateo, Ervin Novas, Eric Medina y Rafael Jiménez.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES