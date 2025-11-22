Entidades se unen en conferencia Nacional de Profesores de Inglés

Representantes de la embajada de Estados Unidos y la Universidad Domínico Americano (Unicda), a través de su Teacher Development Center (TDC) celebraron la Conferencia Anual de Profesores de Inglés 2025, un espacio académico que promueve la innovación, el intercambio y el fortalecimiento de competencias pedagógicas en la enseñanza del idioma inglés en todo el país.

El encuentro se desarrolla bajo el tema “Smart Teaching in ELT: Strategies for Effective Teaching Practices”, un enfoque que integra dimensiones estratégicas, medibles, adaptables, relevantes y tecnológicas.

El acto de apertura estuvo encabezado por Chelsia Hetrick, consejera de Asuntos públicos de la embajada americana y Darys Estrella, presidenta del consejo de directores del Instituto Cultural Domínico Americano.

Previo al inicio de la actividad Estrella resaltó el valor del inglés como herramienta de conexión cultural y crecimiento profesional, mientras que Hetrick resaltó el compromiso continuo de la Embajada con la capacitación docente y la enseñanza estratégica basada en resultados.

La plenaria principal fue impartida por Marvin Cardoza, quien analizó el impacto del programa de inglés por inmersión en la competitividad nacional.

Con esta iniciativa, la Universidad Domínico Americano reafirma su compromiso con la profesionalización docente y la mejora continua de la enseñanza del inglés en la República Dominicana.