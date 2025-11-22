El ceremonial dominicano para la presentación de cartas credenciales

E n todas las naciones, la recepción de un embajador extraordinario y plenipotenciario es un proceso que agota una serie de formalidades que combinan diplomacia y ceremonial, en busca del fortalecimiento de relaciones bilaterales responsables y sólidas, y que se tejen mediante el protocolo, destacando su rol en la diplomacia moderna como una importante y valiosa herramienta de comunicación de los Estados.

Un embajador extraordinario y plenipotenciario es el representante de un Estado acreditado ante otro, con el cual se han establecido relaciones diplomáticas previamente.

El término extraordinario indica la naturaleza de la misión, que puede ser para desempeñar labores específicas en un país o región, o ante organizaciones internacionales.

Mientras que, el vocablo plenipotenciario hace referencia a los plenos poderes que tiene el embajador para tomar decisiones y negociar en nombre de su nación en el Estado receptor. Para la designación de un nuevo embajador, el Estado acreditante realiza la solicitud del plácet ante el Estado receptor, a través del cual se busca la aceptación de la persona que se pretende designar como jefe de la misión.

Agotada esta parte se produce la llegada del representante, quien en los días siguientes deberá presentar las copias de estilo ante el canciller, una copia idéntica de las cartas credenciales que tienen por objetivo notificar al gobierno anfitrión la llegada del nuevo embajador, permitiendo que el proceso de acreditación comience y que éste pueda desempeñar funciones administrativas y de representación, mientras se fija la fecha para la ceremonia de entrega de las cartas credenciales al presidente de la República.

El ceremonial

A los fines de que el recién designado funcionario diplomático conozca con anticipación cada detalle, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana enviará el ceremonial vigente, en el que se detalla el protocolo de la ceremonia de presentación de las cartas credenciales.

En un mismo día ocurre la presentación de entre cinco a siete embajadores, lo cual puede variar en atención a diversos factores.

Para este día, el código de vestimenta remarca la solemnidad del acto, estableciendo que los caballeros deberán vestir traje blanco, acompañado de camisa blanca, corbata negra, medias y zapatos negros. Las damas, traje blanco de falda, con mangas y corte debajo de las rodillas, así como zapatos negros cerrados y accesorios discretos.

Además de ser uno de los colores establecidos en el código de vestimenta para actos de Estado, en el ámbito diplomático, es asociado con la paz, la pureza, la honestidad y la unión, proyectando una imagen de dignidad y transparencia.

La ejecución del riguroso ceremonial comienza en la sede diplomática de cada uno de los nuevos embajadores. Un oficial de la Dirección de Ceremonial de Estado y Protocolo guiará cada paso, invitando al diplomático a abordar el vehículo y acomodarse en el asiento trasero del lado derecho, teniendo a su izquierda al referido oficial, mientras que en el asiento delantero del lado derecho estará un edecán militar.

Los acompañantes del nuevo funcionario acreditado se trasladan en otro vehículo, que sigue al principal para formar una pequeña caravana.

Una vez en el Palacio Nacional, la alfombra roja marca el paso para ascender las escalinatas de la fachada principal, donde los miembros del Primer Regimiento de la Guardia Presidencial, vistiendo su uniforme de gran gala, esperan la llegada de cada uno de los diplomáticos por separado.

De inmediato, se produce el ingreso de la vicemandataria de la nación y del ministro de Relaciones Exteriores, quienes recibirán y acompañarán al presidente de la República mientras encabeza el solemne acto que se realiza en el icónico Salón de Embajadores y que inicia con la interpretación del Himno Nacional Dominicano, a cargo de la Banda de Música.

Existe un protocolo específico a la hora de entrar al salón. Ante la puerta del referido espacio, el embajador director del Ceremonial de Estado y Protocolo invita al embajador a colocarse a su mano derecha, quienes serán seguidos por el personal diplomático de la misión que les acompaña, el oficial de protocolo y el edecán militar.

Se abren las puertas del salón, el embajador es anunciado, caminan por la alfombra roja que ha sido testigo de innumerables encuentros similares, estrecha la mano con el presidente de la República y, a continuación, entrega el documento que le acredita como representante de su nación en el país.

El presidente, a su vez, presentará a la vicepresidenta y al canciller, al tiempo que saludará a los acompañantes, para luego invitarlos a sentarse.

Acto seguido, el embajador tomará asiento a la derecha del mandatario, para conversar brevemente sobre temas que buscan estrechar las relaciones, fortalecer la colaboración, entre otros tópicos de interés común.

Al término de la conversación y con la despedida correspondiente, la salida del salón se produce en el orden inverso al cual ingresaron. El solemne ceremonial concluye con la entonación de los himnos de las respectivas naciones de procedencia de los nuevos embajadores, para luego ser conducidos de regreso hasta su residencia.