Reconocimiento

Referencia recibe certificación ‘My Green Lab’

Acto

  • La distinción valida el cumplimiento de los más estrictos estándares de sostenibilidad a nivel global y convierte a la empresa en el primer laboratorio clínico del país en recibirlo.

Mark Kelly, Scott Grant, Patricia León y Mauro Barrantes

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSANTO DOMINGO

Referencia celebró la obtención de la certificación internacional de sostenibilidad ‘My Green Lab’, alcanzando la categoría Green, el nivel más alto otorgado por esta organización.

Este logro reafirma el compromiso de la empresa en la reducción de su huella ambiental, la eficiencia energética, la gestión responsable de residuos y la digitalización de procesos, consolidándose como pionera en el país en la integración de la sostenibilidad en la industria de laboratorios clínicos.

El reconocimiento fue entregado por Scott Grant, vicepresidente de certificaciones de ‘My Green Lab’, en un acto encabezado por Mark Kelly, presidente ejecutivo de Referencia, y el Dr. Mauro Barrantes, director técnico.

Esta certificación respalda iniciativas como la reducción del 51% de desechos biológicos, el reciclaje de plástico, papel y electrónicos, la instalación de paneles solares, luminarias LED, sensores de movimiento, la digitalización de procesos, la eliminación del mercurio, entre otras.

Scott Grant, Diego Espitia y Diego Padulo.

Víctor Bisonó, Cynthia León, Carolina Mejía, Patricia León y Mark Kelly.

Mauro Barrantes, Dagoberto Cabrera y Andrés Cardenas.

Almita Copello y Luis Hernández Goico.

Edwin Pérezmella, Dayana Hernández y Juan Aybar.

Gianna Franjul y Luisana Valdéz.

Horacio Read y Freddy Jana.

