Pacam celebra su desayuno benéfico

El Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas (Pacam) celebró su tradicional desayuno benéfico, bajo el lema “Padres seguros, hijos autónomos”.

El encuentro contó con la participación de la psicóloga y terapeuta familiar, la chilena Alicia Cruzat, quien dictó una conferencia centrada en la construcción de vínculos familiares seguros y emocionalmente saludables.

Soraya Lara Caba presidenta de Pacam, fue la responsable de las palabras de apertura, en las que hizo un llamado urgente a fortalecer el buen trato en el entorno familiar. “El 76% de las niñas en República Dominicana ha sido víctima de violencia antes de los 18 años. Esta cifra nos obliga a actuar.”, expresó.

Durante la actividad, se presentaron hallazgos recientes de estudios realizados por la institución, los cuales revelan que muchas mujeres que buscan apoyo psicoemocional en la entidad y fueron corregidas en su infancia mediante insultos, amenazas y castigos físicos.

Estas prácticas generan dolor y vulnerabilidad emocional desde edades tempranas, y se vinculan con una mayor probabilidad de sufrir violencia en la adultez.