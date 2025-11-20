Una mirada jurídica al proceso que marcó la caída de Antonio Duvergé

La Academia Dominicana de la Historia inauguró este jueves su ciclo de conferencias con la ponencia “Lo jurídico en el caso de Antonio Duvergé”, dictada por el jurista e historiador Julio César Castaños Guzmán

La actividad forma parte de una serie de conferencias que la institución continuará desarrollando en los próximos meses.

Desde el inicio de su intervención, Castaños Guzmán destacó la relevancia de Duvergé Guzmán.

Señaló que “el caso judicial del general Antonio Duvergé Guzmán es un caso de estudio porque se trata del patriarca mayor y defensor militar que ha tenido la República Dominicana al separarse de Haití”.

Recordó que Duvergé, nacido en 1807 y figura clave en batallas como El Número y Azua, fue sometido a dos procesos por traición en el siglo XIX.

En el primero, celebrado en 1849 en Santo Domingo, fue descargado por recomendación militar; sin embargo, en un segundo juicio realizado en El Seibo en abril de 1855, fue condenado a muerte por un Consejo de Guerra presidido bajo el gobierno de Pedro Santana.

El conferencista explicó que la Constitución del 6 de diciembre de 1854 otorgaba al presidente facultades para conmutar penas capitales, citando específicamente el artículo 35 y su unidad 38. No obstante agregó el uso de ese poder estuvo marcado por arbitrariedades y desviaciones del debido proceso.

“Fue un atentado a los derechos humanos y a la debilidad de las personas y a los debidos procesos”, afirmó.

Uno de los episodios más impactantes recordados en la conferencia fue la llamada “patada de Santana”.

Castaños Guzmán señaló que “la patada de Santana al cadáver de Antonio Duvergé fue señal de odio y señalamiento y revela la característica de su maldad, obviando la normativa para el respeto de los cadáveres”.

Este hecho, registrado por diversas fuentes históricas, ha pasado a simbolizar la persecución política del período santanista.

El expositor insistió en la importancia metodológica de reconstruir los hechos a partir de documentos de la época.

“Para analizar eventos históricos siempre precisa hacer una reconstrucción de la realidad y analizar los textos legales que los tribunales generaban en esos años, ya que no es posible formular hipótesis sin tener una realidad del caso”, expresó.

Durante su análisis del contexto político del siglo XIX, recordó que en esos años no existían votaciones directas.

“En lo político no tenían votos directos, sino elecciones primarias… Los votantes debían tener la edad de 25 años y ser propietarios de bienes raíces”, detalló, al tiempo que enfatizó que “es muy importante la calidad de los historiadores” para interpretar correctamente estos procesos.

En una reflexión final, Castaños Guzmán vinculó esos hechos históricos con los desafíos democráticos contemporáneos del país.

“A pesar de estos hechos y de los errores que se advierten en estos acontecimientos, la República Dominicana al día de hoy, a pesar de sinnúmeros de asesinatos y abusos de naturaleza política donde murieron Orlando Martínez, las Hermanas Mirabal y muchos otros, ha tenido grandes avances en su democracia”, expresó.