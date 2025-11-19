Unipago celebra 23 años en transformación digital

Ejecutivos de Unipago, empresa dedicada a trabajar para mejorar la seguridad social dominicana, celebró su 23 aniversario con una misa en la parroquia Santa María de la Anunciación de la Universidad Católica Santo Domingo.

La ceremonia religiosa reunió a colaboradores, autoridades, clientes y aliados estratégicos, reafirmando el compromiso de la compañía como pilar tecnológico en esa área.

“Unipago ha sido un agente de cambio y referente en transformación digital”, expresó Lucas Gaitán Leal, presidente ejecutivo, quien destacó que la empresa impulsa “la automatización de operaciones, la interoperabilidad y el acceso a servicios digitales avanzados” para fortalecer la competitividad nacional.