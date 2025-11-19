Unibe inviste a 469 profesionales

Odile Camilo exhortó a los graduandos a cultivar la claridad con propósito
La Universidad Iberoamericana (Unibe) celebró su Sexagésima Graduación Ordinaria, en la que fueron investidos 469 nuevos profesionales de programas de grado, especialidades y maestrías.
Durante el acto la rectora de la casa de altos estudios, Odile Camilo Vincent, felicitó a los graduandos por alcanzar una de las metas más significativas de sus vidas y por integrarse a la comunidad de más de 26,500 egresados que representan con orgullo a la institución, quienes se han destacado por su liderazgo, ética, visión y compromiso profesional.
En su discurso, también se refirió a la velocidad de las transformaciones de este tiempo, en el que reinventarse es un imperativo para toda institución educativa que aspira a mantenerse como una organización relevante, razón por la que en Unibe abrazan el cambio con propósito.