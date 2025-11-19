Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

GRADUaCIóN

Unibe inviste a 469 profesionales

Superación

  • Odile Camilo exhortó a los graduandos a cultivar la claridad con propósito
Aída Mencía, Grace Cochón, Julio Castaños, Jorge Olivero, Odile Camilo Vincent, Abraham Hazoury, Gustavo Batista, Vhyna Ortega y Loraine Amell

Aída Mencía, Grace Cochón, Julio Castaños, Jorge Olivero, Odile Camilo Vincent, Abraham Hazoury, Gustavo Batista, Vhyna Ortega y Loraine AmellCORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

La Universidad Iberoamericana (Unibe) celebró su Sexagésima Graduación Ordinaria, en la que fueron investidos 469 nuevos profesionales de programas de grado, especialidades y maestrías.

Durante el acto la rectora de la casa de altos estudios, Odile Camilo Vincent, felicitó a los graduandos por alcanzar una de las metas más significativas de sus vidas y por integrarse a la comunidad de más de 26,500 egresados que representan con orgullo a la institución, quienes se han destacado por su liderazgo, ética, visión y compromiso profesional.

En su discurso, también se refirió a la velocidad de las transformaciones de este tiempo, en el que reinventarse es un imperativo para toda institución educativa que aspira a mantenerse como una organización relevante, razón por la que en Unibe abrazan el cambio con propósito.

Cristina Zapata y Juan Carlos Martínez

Cristina Zapata y Juan Carlos MartínezCORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

José Martín Morillo y Grace Cochón

José Martín Morillo y Grace CochónCORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Loraine Amell, Alejandro Cambiaso y Leandro Féliz.

Loraine Amell, Alejandro Cambiaso y Leandro Féliz.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Isaury Castillo y estudiante Leanet Rodríguez

Isaury Castillo y estudiante Leanet RodríguezCORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

ría Laura Báez y Emilio Valverde

ría Laura Báez y Emilio ValverdeCORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Daniela Méndez, Yelimar Sánchez, Gabriel Andrade, Peggy Silvera, Jorge Andrade e Ivanna Rojas

Daniela Méndez, Yelimar Sánchez, Gabriel Andrade, Peggy Silvera, Jorge Andrade e Ivanna RojasCORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Sagrario Féliz y Yomayra Martinó

Sagrario Féliz y Yomayra MartinóCORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

María Victoria Espaillat y María Cristina Espaillat

María Victoria Espaillat y María Cristina EspaillatCORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Dionisio Landín, Gabriela Landín y Rafaela Landín

Dionisio Landín, Gabriela Landín y Rafaela LandínCORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Omar Elías, Carolina Tavárez, Salma Elías y Salomón Elías

Omar Elías, Carolina Tavárez, Salma Elías y Salomón ElíasCORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Rosa Fernández y Alberto Ruiz.

Rosa Fernández y Alberto Ruiz.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Naim Otomán y Mohamad Otomán

Naim Otomán y Mohamad OtománCORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Yira Vargas, Laura Amelia Núñez y Jesús D'Alessandro

Yira Vargas, Laura Amelia Núñez y Jesús D'AlessandroCORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

César Scheker, Santiago Espina, Cindy Scheker, César Scheker (padre), Eva Rodríguez y César Víctor Scheker

César Scheker, Santiago Espina, Cindy Scheker, César Scheker (padre), Eva Rodríguez y César Víctor SchekerCORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

